نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان لايف ” حفل الاوسكار 2022 الموعد والقنوات الناقلة في لنسخة 94 عبر قنوات “CTV” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق السينما وصناعها في هذا التوقيت حفل توزيع جوائز توزيع جوائز الاوسكار 2022 في لنسخة 94، وهو الحفل المميز الذي ينتظره متابعي السينما في العالم بشكل عام، وذلك نظرا لاهمية هذه المناسبة التاريخية والفنية، ومن المقرر ان يتم اطلاق الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور بث مباشر حفل الاوسكار 2022 اليوم والتعرف على موعد انطلاقه والتعرف على القنوات الناقلة.

مباشر حفل الاوسكار 2022 اليوم

وينطلق خلال هذه الساعات حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته 94 هذا العام، ويحاول الأشخاص القائمين على تنظيم الحفل تعويض الخسائر التي جاءت العام الماضي، ومن المقرر ان يتم انطلاق الحفل رسميا في تمام الساعة الثانية عشر صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، ومن المقرر ان يتم انطلاق الحفل من خلال مسوح دولبي الذي يقع في لوس انجلوس، ويستمر الحفل رسميا حتى تمام الساعة الاولى من صباح يوم الاثنين، قد تم اختيار وقت انطلاق الحفل ليكون في وقت مبكر من يوم الاحد.

انطلاق حفل الاوسكار 2022 النسخة 94

ويأتي حفل توزيع جوائز الاوسكار هذا العام بعد عام مضطرب سينمائيا، وذلك بسبب النتائج التي جاءت عن ازمة فيروس كورونا والتي شهدت انخفاض كبير في الارقام الخاصة بالحفل والتي سجلت الحد الادنى لها العام الماضي.

القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الاوسكار 2022

وقد أعلنت مجموعة من القنوات العالمية حصولها على حقوق نقل احداث حفل توزيع جوائز الاوسكار، حيث يتم نقل الحفل مباشرة من خلال شاشة قناة “ABC” الأمريكية 2022 مباشرة، وقد أعلنت أيضا شبكة “osn” المشفرة نقلها مباشرة للحفل بعدما أعلنت على حصولها على الحقوق الحصرية لبث الحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 التي تقام مباشرة اليوم من هوليوود، بالإضافة الى نقل الحفل عبر قناة “OSN Movies Premiere HD، وكذلك مجموعة قنوات “CTV”، بالإضافة أيضا الى شبكة قنوات التليفزيون الصيني وذلك من خلال شاشة قناة “CCTV 6″، ومن المقرر ان تنقل قنوات تلفزيون دبي أيضا وكذلك قنوات “إم بى سي” تغطية خاصة وحصرية مباشرة لحفل الأوسكار بعدما يتم نهايته على الفور.