انفجارات جديدة تهز العاصمة الأوكرانية.. وإطلاق صافرات الإنذار

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن أولويات بلاده معروفة، وهى أن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضع شك.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، فى تصريحات له: "تنتظرنا جولة جديدة من المفاوضات مع الروس ونحن نسعى إلى تحقيق السلام"