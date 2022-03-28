نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في صندوق التنمية العقاري وعناوين وارقام الصندوق العقاري الموحد بداخل المملكة في المقال التالي
تزداد عمليات البحث حول الصندوق العقاري في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين في السعودية، حيث يقدم الصندوق العقاري الكثير من خدماته للمواطنين حيث يعمل على توفير الوحدات السكنية وتقديمها للمواطنين اما سكنية بالايجار او التملك وسوف نوضح بداخل المقال خدمات صندوق العقاري الموحد وعناوين والارقام الخاصة بفروع الصندوق العقاري بداخل المملكة ونوضح كذلك الشروط الواجب توافرها للتسجيل بداخل الصندوق العقاري، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن الرقم الخاص بالصندوق العقاري فهو من الجهات الهامة لدي العديدين الذين يقومون بالبحث عنه وعن طرق التواصل معه وأماكن الفروع الخاصة به، فهو حلقة الوصل لعمل التمويل العقاري والتنمية العقارية الأساسية ويقدم القروض العقارية لإنشاء مشاريع سكنية، هو من أحد أهم الخدمات التي تم تقديمها لكي تسهل على جميع المواطنين والوافدين، كما يوفر الصندوق العقاري الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة.
خدمات صندوق التنمية العقاري الموحد:
من الجدير بالذكر حيث يساهم الصندوق في توفير العديد من الخدمات المتنوعة إلى جميع المواطنين، كما يساعد على توفيرعدد كبير جداً من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين مع توفير الوحدات السكنية إذا كان للإيجار أيضا أو تمليك، فهو يسعى على تحقيق كافة الخدمات لجميع القطاعات العامة والقطاعات الخاصة ويمكنك التواصل معهم بشكل إلكتروني، أو من خلال رقم صندوق التنمية العقارية الموحد وهو (199088) يمكنك من خلال هذا الرقم الاستفسار من خدمة العملاء.
الشروط الواجب توافرها حتى يتم التسجيل في بنك التنمية العقاري:
- يجب على الشخص المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية
- يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 25 عام.
- يشترط أن تكون مدة عمل الشخص على الأقل 6 شهور بحد أدنى
- من الضروري أن يكون الدخل الشهري حوالي 5 ألف ريال سعودي فيما يزيد عن ذلك.
كيفية التسجيل في صندوق التنمية العقاري:
- ادخل على رابط بوابة صندوق التنمية العقاري الموحد.
- ثم تقوم بالضغط على ايقونة تسجيل الدخول.
- ثم تقوم بملء وإدخال بعض البيانات وهي (الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة).
- ثم تقوم بكتابة رمز التحقق في الخانة المخصص لها.
- الضغط على أيقونة تسجيل.
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