تعثرت في مبلغ مالي ولم يحن موعد راتبك احصل على سلفة سريعة خلال 24 ساعة 5000 ريال فى حسابك

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أزمات متتالية من بعد أزمة كورونا والمتحور اوميكرون ثم جاءت أزمة أوكرانيا وروسيا مما ولع فى الغلاء وارتفاع الاسعار وازمة سيولة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتعثر بعض المواطنين عن سداد بعض مسؤولياته المالية أو مشتروات أو شراء بعض مستلزمات المنزل، ويعتبر تمويل منصة سلفة أسرع تمويل شخصي في المملكة حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب وبفترة سداد كبيرة، وبإجراءات سهلة وبدون قيود استلام السلفة خلال أربع وعشرين ساعة إذا تواجدت الشروط التي تطلبها المنصة ،وهو ما سوف نوضحه بالمقال شروط الحصول على سلفة وكيفية الحصول على تمويل سلفة واهم مزايا سلفة، فأهم ما يميز التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمتاز بتوفر السيولة النقدية التي تبدأ بمبلغ 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي كحد أقصى. كيفية الحصول على التمويل من منصة سلفة: اولا تقوم بالدخول إلى رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة.

ثم تقوم اذا لم يمتلك العميل حسابا فأنه يجب عليه اولا انشاء حساب جديد خاص به ، واذا كان لديك حساب تقوم بالنقر على طلب تمويل شخصي اذا كان لديه حساب بالفعل.

ثم تقوم بالنقر على كلمة “طلب تمويل شخصي”.

ثم تختار من قائمة بها عدة اختيارات، انقرعلى كلمة “طلب”.

ثم تقوم بتحديد المبلغ الخاص بك التي تريده وكذلك ايضا قم بتحديد الفترة المناسبة والتي تستطيع أن تقوم فيها بعملية السداد.

ثم تقوم بملء وادخال كافة البيانات المطلوبة منك في الاستمارة الالكترونية:”الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني وبطاقة الهوية الوطنية.

ثم تقوم بالنقر على كلمة “حفظ”.

أن يقوم الشخص المستفيد برفع كافة المستندات المطلوبة للتمكن من الحصول على التمويل.

ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا.

يقوم الشخص المستفيد بارسال الطلب

يقوم البنك بعد ذلك بفحص الطلب المقدم والنظر فيه

مراجعة كافة البيانات التي تم تقديمها.

ثم تنتظر سوف يتم الراد عليك خلال ساعات وفي حالة الموافقة سيتم وضع المبلغ في حسابك مباشرة. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل منصة سلفة: الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سلفة وهي كالتالي: يشترط أن یكون المتقدم جنسيته سعودية لا غير

يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عاماً، ومكتمل الأهلية.

كما يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

ويشترط للحصول على سلفة ان يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ریال سعودي. مزايا الحصول على قرض سلفة من منصة سلفة : من مزايا سلفة بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبدون احراج فهى تجنبك اى احراج.

ومن مزايا سلفة تتم بموافقة فورية.

من اهم مزايا سلفة شروطها غير مجحفة لمن يرغب في الحصول عليه.

ومن مزاياها شروط القرض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن ضمن المزايا الهامة في سلفة لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

ومن مزاياه هناك تيسير ومرونة في فترة السداد.

ومن مزايا سلفة اقتطاع الأقساط مباشرة من الراتب. عمر شويل - جدة تعثرت في مبلغ مالي ولم يحن موعد راتبك احصل على سلفة سريعة خلال 24 ساعة 5000 ريال فى حسابك - ثقفني

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