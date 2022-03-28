في 30 دقيقة مصرف الراجحي يوافق على التمويل الشخصي وطني اطلب بشروط ميسرة

مصرف الراجحي من أهم مصارف التمويل بالمملكة يقدم الكثير من التمويلات المالية المختلفة للمواطنين والمقيمين على السواء وبشروط ميسرة وبفترة سداد مريحة وفي متناول الجميع لكسب رضاء عملائه واليوم نقدم لكم تمويل شخصي وطني بموافقة فورية في اقل من نصف ساعة يتم تحويل المبلغ لحسابك، ونوضح الشروط والاوراق المطلوب تقديمها للمصرف وكذلك نوضح كيفية التقديم للحصول على التمويل، فهدفه هو تسهيل وتيسير الخدمات ومن بين الخدمات التي يوفرها البنك هي قرض الراجحي الذي يتسم بسهولة الحصول عليه بخطوات سهلة وبشروط بسيطة للغاية.

الشروط الواجب توافرها لحصولك على التمويل الشخصي وطني:

يشترط للحصول على تمويل وطني ألا يزيد عمر الموظف عن 60 عاماً ولا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عاماً.

دخل المتقدم للحصول على التمويل 5 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويقل عن ذلك.

من أهم الشروط أن تكون جهة العمل التابعة للشخص المتقدم من ضمن توابع الجهات المعتمدة للبنك الراجحي.

من الضروري أن يكون دخل المتقدم في حالة كونه موظف حوالي 2 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك، وفي حالة كونه متقاعد يشترط أن يكون دخله حوالي 1900 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

الأوراق التي يلزم توافرها للحصول على التمويل الشخصي:

مطلوب تقديم نموذج طلب من أجل الحصول على القرض الشخصي.

تقديم مستند هام موضح به وظيفته والجهة التابعة له.

تقديم ما يفيد راتب الشخص المستفيد

تقديم بطاقة الإثبات الوطني او بطاقة الإقامة.

كيفية الحصول على التمويل من فرع من فروع مصرف الراجحي:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية الحصول على القرض وذلك من خلال بعض الخطوات التي نوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات سهلة للغاية وهي كالتالي: