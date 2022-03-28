سلفة تقدم دعم مالي 5000 ريال لشراء احتياجات الشهر الكريم بموافقة فورية من سلفة

سلفة حلت مشكلتك وازمتك المالية وفرت لك سلفة 5000 ريال فوراً في خلال دقائق من طلبك لسلفة وبدون تحويل راتب وبدون كفيل وباسرع اجراءات بنكية واطول فترة سداد تطلبها، وهو ما سوف نوضحه بالمقال شروط الاستحقاق لطلب سلفة وكيفية الحصول والتقديم على سلفة واهم مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع سلفه، فقد يتم احتساب أسعار الفائدة بشكل فردي على السلفة وفق بعض العوامل الأساسية، من أبرزها تاريخ تقديم الطلب ومدة السداد، بالإضافة إلى نسبة الأمان الوظیفي والسجل الائتماني لك في سلفة، ويستطيع أي شخص في المملكة أن يحصل على التمويل السريع سواء كان في المنزل أو في العمل أو المدينة أو القرية وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة حيث أنه من المميزات التي تقدمها منصة سلفة أنها تقدم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية الأصل والمنشأ، ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 18 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

من الضروري أن يكون المتقدم على رأس العمل وفي حالة كونه من الموظفين في القطاع الخاص يجب أن تكون مدة عمله لا تقل عن 6 أشهر أما في حالة كونه يعمل في القطاع العام يشترط أن تكون مدة العمل بحد أدنى 3 أشهر.

وكما يشترط التمویل متوفر بدون تحویل راتب.

كيفية التقديم للحصول على سلفة :

ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة .

ثم عليك بالدخول عبر حسابك أو إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الضغط على ايقونة طلب التمويل الشخصي.

أن يكون الحد الأقصى 5 ألف ريال سعودي دخل الشخص المتقدم ولا يتعدى ذلك.

ثم تقوم بتحديد فترة السداد لتلك السلفة وتحدد عدد الاقساط التي تريد سداد السلفة من خلالها.

ثم تقوم بقراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها واستكمال خطوات التسجيل.

ثم عليك بتسجيل كافة البيانات الشخصية.

ثم تقوم بإرفاق صورة شخصية والمرفقات المطلوبة.

ثم تقوم بارسال الطلب لدراسته ومراجعة كافة بيانته والرد بالموافقة الفورية وتحويل المبلغ لحسابك.

البنوك التي تتعامل مع سلفة وتمول عملاء منصة سلفة: