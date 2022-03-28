اطلب دعم بوابة جود للإسكان وشروط الإستحقاق وكيفية الإستعلام

يسعى البعض من المواطنين والاسر الفقيرة الى التقديم فى منصة سكني عن وحدة سكنية او منصة جود للاسكان لكي توفر لهم وحدة سكنية نظرا لظروفهم وقلة دخلهم وعدم توفير ملاذ آمن لاولادهم، وأصبحت من أهم متطلبات الحياة التي يسعى إليها الإنسان دوماً هي توفير المسكن الملائم للأسرة للعيش حياة آمنة وصحية ومستقرة المسكن للإنسان في كل مكان أهمية كبرى، ونوضح من خلال مقالي الية استحقاق دعم جود للاسكان وشروطه وكيفية الحصول على الدعم ، في المسكن هو حلم كل مواطن في بلادنا وغير بلادنا. وعدم وجوده أو الحصول عليه قلقاً نفسياً لمن لا يملكه، و يعتبر المواطن ان المسكن الملاذ الآمن في حضن وطنه، فهو يشعره بالطمأنينة والخصوصية، ويستمتع فيه براحته مع أفراد أسرته حيث يجدون داخله أنفسهم على طبيعتها وبساطتها، حيث أطلقت منصة جود للإسكان مبادرة الدعم السكني للمواطنين في المملكة السعودية التي تعتبر من المنصات المهمة التي تهتم بخدمة الإسكان التنموي وهي واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة.

شروط الاستحقاق لدعم جود للاسكان:

تستحق الدعم الأسر التي أصبح في غير مقدورها دفع أجرة المنزل بعد وفاة الأب.

كما يستحق الأب المقعد عن العمل الذي لا يستطيع دفع إيجار المنزل.

ومن أهم الشروط المستحقة في حالة أن هناك سجين تعجز أسرته عن دفع إيجار السكن.

من الضروري أن يكون لدى الشخص المستحق عقد إيجار مسجل بالشبكة الإلكترونية وغير قادر أو قدرته المادية ضعيفة.

وكما يستحق الدعم من صدر بحقه حكم تنفيذي وغير قادر على سداد إيجار مسنه وأسرته.

ويستحق الدعم الأسر المشمولة بالرعاية أو الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية طلب دعم جود الإسكان والاستفادة من الدعم:

قامت منصة جود الإسكان عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر بالتوضيح أن التسجيل للاستفادة من دعم جود الإسكان يتم من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة في المنصة، ويمكن طلب الدعم من خلال البحث عن الجمعيات الخيرية الأقرب لك أو التابع لها من خلال الخطوات التالية :