جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن أولوياتنا معروفة هي أن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضع شك.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن أولوياتنا معروفة هي أن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضع شك. وأضاف الرئيس الأوكرانى: "تنتظرنا جولة جديدة من المفاوضات مع الروس ونحن نسعى إلى تحقيق السلام"

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