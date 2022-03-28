الجزائر تشهد صفر حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة، أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس بلغ 265 ألفا و692 حالة، من بينها 8 إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و251 شخصا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات استقر عند 6 آلاف و873 حالة، فيما يوجد حاليا 10 مرضى فى العناية المركزة.
وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
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