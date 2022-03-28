طريقة تحضير تورتة الجيلي بالفراولة مع بعض مع بسكويت الاوريو

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الجيلي بالفراولة ، يعتبر كيك الجيلي بالفراولة من إحدى أنواع الحلويات التي لديها مذاق شهي كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة للغاية فتبحث الكثير من الأمهات على أن تقدم إلى أفراد أسرتها حلوى جديدة وإليكم في مقالنا التالي الخطوات التي تتبع في تحضير كيك الجيلي بالفراولة.

طريقة عمل كيك الجيلي بالفراولة

يتم تحضير كيك الجيلي بالفراولة بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

كأسان ونصف من الطحين الأبيض.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ملعقة من الملح.

خمسة حبات من البيض.

كأس وربع من السكر.

ملعقة من كلًا من الفانيليا وبرش البرتقال.

فراولة.

عبوتان كبيرتان من جيلي الفراولة.

بسكويت أوريو.

خطوات تحضير كيك الجيلي بالفراولة:

تبحث الكثير من الأمهات عن خطوات تقديم حلوى بنكهة مختلفة لأفراد أسرتها ويعتبر كيك الجيلي بالفراولة من إحدى تلك الوصفات ويتم تحضير كيك الجيلي بالفراولة بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

طريقة التحضير:

أولًا يتم تثبيت الرف الشبكي في الفرن ثم يتم تسخين الفرن.

بعد ذلك يتم الحصول على قالب الخبز ثم يتم دهنه بالسمن ويتم وضع كمية قليلة من الدقيق في القالب لحين أن يغطيه القاع والحواف بصورة نهائية.

ثم يتم نخل كلًا من الدقيق والملح والبيكنج بودر.

بعد ذلك يتم الحصول على وعاء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلًا من البيض والفانيليا والسكر وبرش البرتقال ويتم خلطهم سويًا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ويتم الخلط لفترة تتراوح ما بين عشرة إلى اثني عشر دقيقة.

يتم إزالة الوعاء ثم يتم إضافة الدقيق.

بعد ذلك يتم التقليب بالاعتماد على الملعقة ثم الحصول على قالب الكيك ويتم وضع الخليط فيه.

ثم يتم خبز الكيك في الفرن لخين النضج.

بعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن ثم يتم وضع على شبك معدني لحين أن يبرد ثم يتم قلبه على الشبك.

ثم بعد ذلك يتم غسل القالب ويتم توزيع الفراولة فيه.

الحصول على إناء متوسط ويتم وضع فيه كمية من المياه ورفعه على النار وتركه لحين أن تسخن المياه.