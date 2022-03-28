عاجل.. الجيش الأوكرانى يعلن الاستيلاء على مئات المركبات والدبابات الروسية

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، قال المستشار الألمانى أولاف شولتس إن تغيير النظام فى روسيا "ليس هدف حلف شمال الأطلسي" رغم الحرب فى أوكرانيا. وصرح المستشار لقناة "إيه آر دي" الألمانية أن تغيير النظام فى روسيا "ليس هدف حلف شمال الأطلسى ولا هدف الرئيس الأمريكي" جو بايدن. وأضاف "سنحت لى الفرصة للتحدث معه مطولا فى البيت الأبيض وناقشنا هذه القضايا أيضا". وكان بايدن قد صرح السبت فى العاصمة البولندية أن نظيره الروسى فلاديمير بوتن "يجب ألا يظل فى السلطة"، لكن سرعان ما أوضح البيت الأبيض أنه لم يقصد الدعوة إلى "تغيير النظام".

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