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مشادة حادة بين وزير إسرائيلى وعضو بالكنيست بموقع حادث الخضيرة (فيديو)

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محمد بدر 2022-03-27 23:57 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقعت مشادة حادة بين وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى عومر بارليف وعضو الكنيست إيتمار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء فى مكان عملية الخضيرة بين تل أبيب وحيفا شمال إسرائيل، بحسب قناة "الغد".

ووقع تبادل لإطلاق نار وقع فى مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقالت إن إسرائليين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرين، فيما قتل منفذا الهجوم.

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