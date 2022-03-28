جدة - نرمين السيد - وقعت مشادة حادة بين وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى عومر بارليف وعضو الكنيست إيتمار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء فى مكان عملية الخضيرة بين تل أبيب وحيفا شمال إسرائيل، بحسب قناة "الغد".





ووقع تبادل لإطلاق نار وقع فى مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما أفادت قناة "العربية". وقالت إن إسرائليين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرين، فيما قتل منفذا الهجوم. لمشاهدة الفيديو مشادة قوية ومناوشات بين عضو الكنيست "إيتمار بن غفير" ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي خلال حديث الأخير مع وسائل إعلام إسرائيلية في مكان تنفيذ #عملية_الخضيرة#قناة_الغد | #فلسطين | #AlGhadStory pic.twitter.com/mKWhddUbsR — قناة الغد (@AlGhadTV) March 27, 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشادة حادة بين وزير إسرائيلى وعضو بالكنيست بموقع حادث الخضيرة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.