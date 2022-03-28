نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مصطفي الأغا حقق حلمك 500,000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المشاركة في مسابقة الحلم من أكثر الأحداث المرغوبة لمواطني العالم العربي هذه الأيام، والجدير بالذكر أيضا أنه يستفسر الكثير ممن يرغبون في المشاركة في مسابقة الحلم عن رقم المشاركة في مسابقة الحلم التابع لبلدهم والذي يمكنهم من الانضمام بواسطة إرسال رسالة نصية من خلال الجوال والتي تحتوي على كلمة حلم أو Dream، حيث يمكن للجميع الدخول في مسابقة الحلم والحصول على رقم المسابقة حتى يكون لديهم فرصة للفوز بالمسابقة وتحقيق جميع أحلامهم.

تقدم المسابقة أيضا مجموعة متنوعة من الطرق للاشتراك في السحب بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاشتراك بسهولة من جوالك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة وهو Dream Contest كما يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق Dream Contest، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني جميع التفاصيل حول طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مصطفي الأغا حقق حلمك

يستطيع أي شخص من مختلف بلدان العالم العربي الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الرسمي الوحيد للمسابقة، يمكنك أيضا تلقي معلومات الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم الذي يخص بلدك، والذي من شأنها أن تجعلك من الفائزين بالجائزة الكبري وهي جائزة الحلم، والجدير بالذكر بأنه يمكنك بسهولة معرفة أرقام المشاركة في مسابقة الحلم من خلال الصورة التالية ومن ثم إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve ومن ثم يجب الإجابة عن الأسئلة بشكل دقيق لزيادة فرصتك في السحب بالجائزة الكبرى، كما يمكنك المشاركة من خلال تطبيق Dream الموجود على Google Play.

مصطفي الأغا مسابقة الحلم MBC Dream Race

الكثير من الأشخاص الذين يشتركون في مسابقة الحلم يتمنوا الفوز بالجائزة الأولى ليكي يحققون كل ما يريدون، ويمكن لمن يرغبون في دخول مسابقة الحلم 2022 إلكترونيا زيارة موقع Dream Contest الرسمي أو الوصول إلى التطبيق عبر هاتفك المحمول ومن أحد البلدان التالية وهي (المملكة العربية السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات العربية المتحدة – فلسطين والبحرين).

ملحوظة مهمة الشخص المسموح له بالمشاركة في مسابقة الحلم يجب أن يكون عمره 18 عام على الأقل، أما إذا كان الفائز قاصرا أي أقل من 18 عام يتم توقيع الوصي نيابة عنه على جميع المستندات المطلوبة قبل الحصول على الجائزة.