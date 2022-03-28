نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor X8 أحدث هواتف شركة هونر الجديدة | مواصفات الهاتف والأسعار في المقال التالي

Honor X8 أحدث اضافات شركة هونر من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لهذا العام ، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق هاتف جديد ومميز وهو هاتف Honor X8 والذي يأتي بمثابة تطوير كبير وملحوظ في سلسلة الـx من هواتف الشركة. يأتي الهاتف أيضاً مع دعم لخدمات شركة جوجل ، وذلك بعد انفصال الشركة عن شركة هواوي وخروجها من الحظر الأمريكي الواقع عليها. الهاتف كذلك يأتي نع تصميم مميز في الشاشة ذات الثقب الصغير الخاص بالكاميرا الأمامية ، مع تصميم ظهر يعطي الهاتف شكلاً مميزاً وجذاب. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Honor X8 الجديد. مواصفات هاتف Honor X8 : ‌يأتي الهاتف مع وزن خفيف يقدر بحوالي 177 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع خامات من البلاستيك Poly Carbonite في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف للحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تدعم كلاهما شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

لكن لا يتوفر بالهاتف المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كذلك يتوفر الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD ، تأتي بحجم 6.7 إنش بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080×2388 بكسل أي بمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة كذلك مع أبعاد عرض 20:9 ، مما يوفر مساحة أكبر وأفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

تدعم شاشة الهاتف أيضاً معدل التحديث العالي حتي 90 هيرتز ، مما يوفر سلاسة أكثر وسهولة في التنقل بين التطبيقات.‌

يتوفر الهاتف كذلك مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من هونر Magic UI 4.2.‌

كما يتوفر الهاتف أيضاً مع دعم خدمات جوجل.‌

أما عن الأداء فالهاتف يحتوي علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

يعمل المعالج بثمانية أنوية ، الأربعة أنوية الأقوي منهم من نوع Kryo 265 Gold بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة للأربعة أنوية الأخري فمن نوع Kryo 265 Silver ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.9 جيجا هيرتز.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.‌

الهاتف متوفر في نسخة واحدة فقط من مساحة التخزين المتاحة وتأتي كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام. كاميرا هاتف Honor X8 : ‌كاميرا السيلفي المتوفرة بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 تستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide.

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 للتصوير الماكرو.‌

أخيراً كاميرا رابعة تستخدم في العزل وتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تدعم الكاميرات خاصية HDR وتصوير Panorama ، كما يوجد كذلك فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي FHD وبدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، عن طريق كلا الكاميرات الخلفية أو الأمامية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع مونو وليست ستيريو.‌

إلا أن الهاتف يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

كما الحال في أحدث الهواتف الجديدة تأتي بصمة الهاتف في الجنب ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل البوصلة ، التسارع ، بالإضافة إلي التقارب والذي يعمل عن طريق السوفت وير.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم تأتي بحجم 4000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم : الأزرق ، الأسود ، وأيضاً الفضي. سعر هاتف Honor X8 : ‌296 دولار للنسخة الوحيدة المتوفرة من الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 5500 جنية مصري.

899 درهم إماراتي لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

949 ريال سعودي لنفس النسخة من الهاتف. عمر شويل - جدة Honor X8 أحدث هواتف شركة هونر الجديدة | مواصفات الهاتف والأسعار - ثقفني

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