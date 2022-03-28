بلغاريا: لم نتلق أى طلب من روسيا لتسديد قيمة الغاز المستورد منها بالروبل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال نيقولوف فى تصريحات صحفى، اليوم الأحد، "لم تتلق شركة بلغارغاز ولا بولجارتران غاز ولا وزارة الطاقة ولا شركة الطاقة البلغارية القابضة أى إخطار بذلك".

أضاف أن شركاء بلغاريا يبحثون عن حلول لدفع ثمن الغاز بالروبل، لكنه عدّ الأمر لا يعنى أنه سيتم الدفع بالروبل.

كان الرئيس الروسى فلادمير بوتين أعلن الأربعاء، إن روسيا سوف تطلب من الدول التى وصفها " بغير الصديقة " الدفع مقابل الغاز الروسى بعملة الروبل الروسية.