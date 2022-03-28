جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال نيقولوف فى تصريحات صحفى، اليوم الأحد، "لم تتلق شركة بلغارغاز ولا بولجارتران غاز ولا وزارة الطاقة ولا شركة الطاقة البلغارية القابضة أى إخطار بذلك".
أضاف أن شركاء بلغاريا يبحثون عن حلول لدفع ثمن الغاز بالروبل، لكنه عدّ الأمر لا يعنى أنه سيتم الدفع بالروبل.
كان الرئيس الروسى فلادمير بوتين أعلن الأربعاء، إن روسيا سوف تطلب من الدول التى وصفها " بغير الصديقة " الدفع مقابل الغاز الروسى بعملة الروبل الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلغاريا: لم نتلق أى طلب من روسيا لتسديد قيمة الغاز المستورد منها بالروبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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