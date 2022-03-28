لأول مرة منذ 1986.. كندا تحسم بطاقة التأهل للمونديال

حسمت كندا بطاقة تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا 4-صفر في تورونتو ضمن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وبفوزها الثامن، مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، رفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن كوستاريكا الرابعة التي تلعب لاحقاً في السلفادور. ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً ضد متصدر تصفيات أوقيانوسيا.

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