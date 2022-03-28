شولتس: تغيير النظام في روسيا "ليس هدف الأطلسي"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن تغيير النظام في روسيا "ليس هدف حلف شمال الأطلسي" رغم الحرب في أوكرانيا.

وصرح المستشار لقناة "إيه آر دي" الألمانية أن تغيير النظام في روسيا "ليس هدف حلف شمال الأطلسي ولا هدف الرئيس الأميركي" جو بايدن.

وأضاف "سنحت لي الفرصة للتحدث معه مطولا في البيت الأبيض وناقشنا هذه القضايا أيضا".

وكان بايدن قد صرح السبت في العاصمة البولندية أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن "يجب ألا يظل في السلطة"، لكن سرعان ما أوضح البيت الأبيض أنه لم يقصد الدعوة إلى "تغيير النظام".

وتابع شولتس أن "الديموقراطية والحرية والقانون لها مستقبل في كل مكان. أعتقد أنها الرغبة العميقة التي نمتلكها بوصفنا بشرا، للعيش في ديموقراطية".

وأضاف مستدركا "لكن الأمر متروك للشعوب والأمم للنضال من أجل هذه الحرية".

وأردف المستشار الألماني "ما يجب أن نضمنه هو ألا تُنتهك سلامة الدول وسيادتها".

وردا على سؤال حول شحنات الأسلحة من ألمانيا التي اعتبرتها كييف غير كافية، أجاب شولتس "نفعل كل ما في وسعنا"، مضيفا أن الأسلحة التي سلمها الغرب أتاحت للأوكرانيين تحقيق "نجاحات كبيرة".