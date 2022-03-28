كيم جونغ أون: بيونغيانغ ستواصل تطوير قدرات هجومية قوية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستواصل تطوير "قدرات هجومية قوية" وتعزيز قواتها الاستراتيجية لدى زيارته للعاملين المشاركين في أكبر اختبار صاروخي تجريه بيونغيانغ.

والتقى كيم بمن شاركوا في تجربة إطلاق صاروخ يوم الخميس والتي قالت عنها كوريا الشمالية إنها كانت اختبارا لأكبر صاروخ باليستي عابر للقارات.

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