الحل العبقرى للتخلص من النمل والصراصير والحشرات نهائيا وللابد بكل سهولة بدون استخدام مواد كيميائية

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عمر شويل - جدة الحل العبقرى للتخلص من النمل والصراصير والحشرات ، مع اقتراب فصل الصيف تبدأ الحشرات بالانتشار داخل المنازل مما يجعل السيدات يبحثون كثيراً عن طرق تساعدهم في القضاء على النمل والصراصير والحشرات الطائرة والزاحفة، وأكثر ما يقبلوا عليه استعمال المبيدات الحشرية المتاحة في السوبر الماركت والهايبر وكثير من المتاجر.

ولكنها تحتوي على مواد كيماوية يمكنها أن تؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي ويساعد في الإصابة ببعض من الأمراض، ولكن هناك بعض من الطرق الطبيعية والمنزلية التي يمكن أن تستخدم في التخلص من النمل والصراصير وجميع الحشرات.

الحل العبقرى للتخلص من النمل والصراصير والحشرات

الحشرات من أكثر الأشياء المزعجة التي تغزو المنازل والبيوت وترغب كل ربة منزل أن تقضي على هذه الحشرات بشكل نهائي، واليوم سوف نقدم لك أفضل الطرق الطبيعية المنزلية البسيطة التي يمكنها أن تقضي عليها إلى الأبد ومنها:

ورق الغار

من ضمن المكونات الطبيعية التي تقضي على الحشرات ورق الغار الذي تحتوي على فاعلية كبيرة في طرد الحشرات والقضاء عليها نهائياً فما عليك سوى أن تقومين بنثر القليل من أوراق الغار المجفف في مداخل المكان وبمداخل غرف النوم ويجب التركيز على الأماكن الموجود بها الحشرات.

الماء والصابون

من ضمن الحلول الذي يمكن الاستعانة بها للقضاء على الصراصير والنمل فقومي بوضع القليل من قطرات الصابون السائل أو سائل الاستحمام ويتم رشه مباشرةً، كما أن استعمال 3 قطرات من تلك المحلول تكون كافية للقضاء على الصراصير والنمل.

الليمون

من أفضل الطرق الذي يتم استخدامها للقضاء على النمل والصراصير، كما أن عصير الليمون من المواد الذي تعمل على تنظيف الأماكن من الأوساخ والحشرات أيضاً، كما أنه يعمل على حمايتها، ويستخدم من خلال وضع القليل من عصير الليمون مع الماء ثم تستعمل في غسيل الأسطح والأرضيات، أيضاً يستخدم عن طريق رش عصير الليمون على جوانب الغرف.

بيكربونات الصوديوم

يعد من الخلطات المفيدة جداً السامة التي تقتل الصراصير والنمل وتموت عندما يتغذى عليها، ثم يتم خلط كميات متساوية من السكر وبيكربونات الصوديوم ثم يتم وضع هذا الخليط في الأماكن الموجود بها الصراصير والنمل.

صودا الخبز

يستخدم عند تحضير المعجنات والكعك ولا يعتقد البعض من أنه من المكونات التي تقضي على الحشرات، يتم خلط مقدار من السكر وصودا الخبز وقلبيهم مع بعضهم ويوضع في وعاء وتركيه في الأماكن الموجودة بها الصراصير.