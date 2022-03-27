نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تعلم إجراء تسجيل دعم الطاقة أو دعم الكهرباء في شكل إلكتروني بسيط للغاية وسهل الفهم، حيث تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين بذل الكثير من الوقت والجهد للحصول عليها إلكترونياً، مع المعلومات الواردة في المقالة، يرجى اتباع جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في هذا النظام الأساسي بأسهل ما يمكن، والتي سوف نوضحها لكم، فتابعونا.

التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن

أهم خطوات التسجيل في دعم الكهرباء الأردنية باتباع الخطوات التالية هي:

أدخل منصة الدعم الكهربائي. انقر فوق رمز بدء التسجيل. ثم أدخل جميع البيانات المهمة التي تطلبها. انتظر رسالة تؤكد عملية تسجيله عبر المنصة.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الكهرباء بالأردن

هناك بعض المستندات والأوراق المهمة التي يجب أن تكون متاحة لعملية دعم ناجحة، وهذه المستندات هي:

يشير رقم دفتر العائلة لطالب المنفعة إلى شركة الطاقة الكهربائية التي ينتمي إليها.

سوف تحتاج إلى تقديم الرقم الوطني الفردي لرب الأسرة.

بالإضافة إلى توفير رقم مشترك متاح للإمداد بالطاقة.

يجب أن تكون بيانات دعم مقدم الطلب كاملة ودقيقة بشكل واضح وخالية من الأخطاء والعبث.

الفئات المستحقة من دعم الكهرباء بالأردن

هناك عدة مجموعات في المملكة الأردنية الهاشمية تستحق دعم الطاقة، هذه هي الفئات التالية:

المستفيد الذي يحمل الجنسية الأردنية وخلاصة القيد يجب أن يكون رب الأسرة وتاريخ زواجه متزوج.

يمكن للمستفيدين الذين لديهم عدة زوجات التقدم للحصول على المساعدة.

أو أن تكون أردنية متزوجة من غير أردني، ولكن لديها رقم وطني وتشغل منصب رب الأسرة.

أو المنتفعين من صندوق الإغاثة الوطني.

أولئك الذين يستخدمون برنامج الدعم الإضافي.

بالإضافة إلى الأشخاص في قطاع غزة الذين هم رب الأسرة والذين تربطهم روابط عائلية.

يمكنك استخدام المعلومات الواردة في المقالة للتعرف على أهم خطوات التسجيل في دعم الطاقة، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وأهم الطوائف التي تستحق الدعم.

إجراءات التسجيل

بعد الإعلانات الصادرة عن منظمي الطاقة حول إدخال فئات جديدة للاستفادة من منصات دعم الطاقة، مثل المستفيدين من الطاقة المتجددة، وطلاب الجامعات، والعمال غير المتزوجين في مختلف المحافظات من الأسر المدعومة.

ولإكمال عملية التسجيل في منصة دعم الطاقة، ستحتاج إلى عدد من المستندات، بما في ذلك: