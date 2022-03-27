تقديم طلب مساعدة مالية مؤسسة محمد بن راشد الخيرية mbrch.gov.ae وطرق التواصل

تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية التي يتم من خلالها تقديم مجموعة متنوعة من المساعدات الطبيعية والمادية للناس من جميع الجنسيات، كما تقدم المؤسسة برامج متعلقة بالصحة لجميع مواطني الإمارات، وبرامج تعليمية لجميع الأطفال غير القادرين على التعلم في بيئة طبيعية، والمشاريع الموسمي ، والطعام والبطاقات التموينية، وكل هذا موجه لمن يستوفي جميع المعايير والمؤهلين، حيث تسعى لتقديم يد العون لهم بشكل كبير نتيجة لذلك، سيزودك بمعلومات مفصلة حول كيفية التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد الخيرية، بالإضافة إلى جميع معلومات الاتصال الضرورية التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مؤسسة محمد بن راشد مساعدات مالية وطبية مثل دفع إيجار الشقة و المستلزمات الطبية و دفع مصاريف التعليم والمساعدة الطبية لطيران الإمارات، المساعدة في تطوير الإسكان وكذلك المساعدة المالية.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

قدمت مؤسسة محمد بن راشد الخيرية مساعدات طبيعية ومادية متنوعة لجميع الجنسيات، كما تقدم المؤسسة برامج متعلقة بالصحة لجميع مواطني دولة الإمارات وبرامج تعليمية لجميع الأطفال غير القادرين على التعلم في بيئة طبيعية، ومشاريع موسمية. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم مؤسسة محمد بن راشد الخيرية مجموعة واسعة من الخدمات. لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.وضعت مؤسسة محمد بن راشد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتمكن الشخص من تقديم طلب مساعدة للمؤسسة ، وهذه الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى موقع المؤسسة على الإنترنت عبر رابط مؤسسة محمد بن راشد على الإنترنت.

اتخاذ قرار استخدام الخدمات الإلكترونية.

حدد القائمة التي تظهر.

حدد طلب المساعدة.

املأ الفراغات بالمعلومات المطلوبة.

لقبول الشروط ، انقر هنا.

بعد الانتهاء، انقر فوق إرسال طلب.

شروط الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

رب الأسرة هو الشخص الوحيد المخول بتقديم طلب المساعدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما يجب إرسال نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية.

أن تكون مدة إقامة الوافد قانونية ومشروعة.

لطلب المساعدة، أدخل رقم الهاتف المحمول للمتصل.

برنامج المساعدة الطبية لا يغطي المواليد.

في حالة فقدان أي من الأوراق المطلوبة يتم رفض الطلب.

مطلوب أوراق صالحة وصالحة وملونة.

في معظم الحالات، يتم قبول الرد أو رفضه خلال إطار زمني مدته أسبوعين.

طرق التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يمكن للأشخاص القيام بالتواصل مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد ويتم ذلك بعدة طرق:

أولاً قم بالاتصال بهذا الرقم كالتالي: 97144233444. رقم الفاكس: 97143687777 البريد الإلكتروني للمؤسسة “من هنا”. وعقب أزمة كورونا ، أنشأت المؤسسة موقعاً على شبكة الإنترنت للتواصل معهم ، يمكن الوصول إليه عبر الرابط “من هنا”.

يتم قبول الطلبات من الأحد إلى الخميس ، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 14:30 مساءً.

الفئات التي تستطيع الحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد

حددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الفئات التالية على أنها مؤهلة للحصول على المساعدة:

المهاجرون والمقيمون في الإمارات

الوافدون والمقيمون الإماراتيون.

الوافد ليس إماراتيًا لكن زوجته كذلك.

مواطنون من دول CCG.

متزوجة من إماراتي ولديها أطفال ، لكنها وافدة ومطلقة.

المستندات المطلوبة لطلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية طلب مساعدة

عند تقديم طلب مساعدة لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية ، يجب إثبات ما يلي: