وزير الدفاع البريطاني: دعم أوكرانيا بدبابات غربية غير مجد والأفضل تقديم سلاح...

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأحد، أن دعم أوكرانيا بدبابات غربية غير مجد بسبب الحاجة للتدريب، والأفضل تقديم سلاح روسي في حربهم مع روسيا التي تدخل شهرها الثاني على التوالي، وفقًا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع البريطاني، ردًا على مطالبات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للدول الغربية، بمنحهم دبابات وطائرات للتصدي للقوات الروسية التي اجتاجت الأراضي الأوكرانية وسط تراجع كبير للجيش في مدينة ماريوبول، التي باتت عناصر الجيش الروسي تسيطر على أجزاء كبيرة منها، ويساعدها في ذلك الانفصاليين ومقاتلين شيشانيين تحت إشراف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وكان ملايين الأوكرانيين قد فروا من بلادهم هربًا من جحيم الحرب.

وتعهدت عدة دول غربية بإرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، لكن زيلينسكي قال إن كييف في الحاجة إلى دبابات وطائرات وأنظمة مضادة للسفن.

وذكر زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "هذا ما يمتلكه شركاؤنا.. هذا (العتاد) يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب، ولكن من أجل حرية أوروبا".