الرئيس الأوكرانى: لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا إلا بسحب قواتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف زيلينسكى أنه لا يمكن الجلوس مع روسيا على طاولة المفاوضات إذا كان الحديث عن "نزع سلاح". وأوضح زيلينسكى أن بلاده ترغب فى إجراء تبادل كامل للأسرى مع روسيا.

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