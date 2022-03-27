وكالة الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغت عن عدم تناوب التقنيين فى تشيرنوبل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسى، إن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأنه لم بحدث تناوب للموظفين التقنيين فى محطة تشيرنوبل بعد أسبوع تقريبًا من آخر تناوب تم بينهم.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضافت الوكالة الدولية فى بيان لها، اليوم الأحد، أن أوكرانيا أبلغت عن تعرض مرفقا للبحوث النووية لإطلاق النار مجددًا على خلفية العملية العسكرية الروسية فى البلاد، موضحة أنه لم يتثن لها حتى الآن تقييم الأضرار. وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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