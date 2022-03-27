عاجل.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق رصاص شمال تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، إن فلسطينيين اثنين قتلا، يعتقد أنهما منفذا إطلاق الرصاص فى الخضيرة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنباء عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 أشخاص آخرين من بينهم شرطيين فى إطلاق النار بالخضيرة.

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