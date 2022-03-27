بوريل: أوروبا تقلل اعتمادها على الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يسعى لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، لا حظرها تماما، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط قد يلعب دورا كبيرا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى إن الاتحاد يقدم "أقصى دعم ممكن لأوكرانيا"، خلال نزاعها مع روسيا. وأكد بوريل أن أوروبا تسعى لتنويع مصادر الحصول على الغاز فى أوروبا، وخلال عامين ستستغنى أوروبا عن الغاز الروسى. وقال بوريل: "نريد أن نقلل اعتمادنا على الغاز والنفط الروسيين، فنحن نعتمد كثيرا عليهم، وبدا الآن أنه (روسيا) شريك غير موثوق، لذا نحاول تنويع الموارد، والشرق الأوسط قد يلعب دورا كبيرا. كما أن المشاريع الخضراء ستساهم فى تقليل استهلاكنا". وقال بوريل أن الاتحاد الأوروبى يسعى لتكوين جيش خاص به لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار بوريل إلى أن أوروبا تشهد موجة لاجئين غير مسبوقة بسبب الحرب فى أوكرانيا، وشدد على أن كل الدول الأوروبية ستشارك فى تحمل عبء اللاجئين من أوكرانيا. وشدد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى على أن أوروبا لا تسعى لتغيير النظام الحاكم فى روسيا، والهدف وقف الحرب فقط.

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