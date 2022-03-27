وزير الخارجية الأمريكى ينفى سعى بلاده لتغيير النظام فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، أن مصير الرئيس فلاديمير بوتين "متروك للشعب الروسى" بعدما أشارت تصريحات صادرة عن الرئيس جو بايدن إلى وجود رغبة فى تغيير النظام فى موسكو.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال بلينكن الذى يتواجد فى القدس إن وجهة نظر بايدن تتمثل بأنه "لا يمكن تمكين بوتين من شن حرب أو الانخراط فى عدوان على أوكرانيا، أو أى طرف آخر". وأثار بايدن الجدل بعدما وصف الرئيس الروسى السبت بأنه "جزار". وأضاف الرئيس الأمريكى فى تصريحاته التى أدلى بها فى وارسو "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى فى السلطة". ودفعت هذه التصريحات إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تدعو إلى "تغيير النظام" فى روسيا. وقال بلينكن "كما سمعتم منا مرارا وتكرارا ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام فى روسيا أو فى أى مكان آخر". وأضاف أن "الأمر متروك لشعب البلد المعنى، الأمر متروك للشعب الروسى".

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