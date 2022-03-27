واجه غضبا عارما.. طبيب كوري يربط إصابة كورونا "بالصداقات"

واجه طبيب مرموق في كوريا الجنوبية انتقادات عنيفة، بسبب تصريحه بشأن الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
وكتب الطبيب الكوري الجنوبي، ما سانغ هيوك، على حسابه بموقع فيسبوك: "الأشخاص البالغين الذين لم يصابوا بكوفيد-19 بعد ليس لديهم أصدقاء ولديهم مشاكل شخصية".
وبحسب ما ورد، حذف نائب رئيس جمعية اللقاحات الكورية، المنشور، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع، مما أثار انتقادات عبر الإنترنت، حسب ما أشار موقع "سكاي نيوز".
بعد أيام، قال الطبيب لموقع "ديلي" الإخباري إن تعليقاته على فيسبوك كان من المفترض أن تكون "مجازية" وأن هناك سوء فهم.
وقال في حديث: "شددت على مدى صعوبة تجنب أي شخص للفيروس في ظل حالة تسود فيها نسبة عالية من الحالات المؤكدة في المنطقة".
وسجلت كوريا الجنوبية أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 16 مارس، وهو اليوم الذي نشر فيه الطبيب تعليقاته.
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