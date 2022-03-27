نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa وطريقة تسجيل الدخول وحل الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa هو ما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف القيام باختبار الطلاب في المهارات الأساسية في مختلف الصفوف التعليمية بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة اختبار من أجل تعزيز مهارات الطلبة وتحفيزهم على الاتقان في المواد الدراسية التي تستهدفها الوزارة.

وتأتي خطوة عمل الاختبارات المركزية التي قامت بها وزارة التعليم، وجعلت الطلاب تؤديها في العديد من المواد الأساسية واحدة من الخطوات التي تقيس وتقيم مستوى كافة الطلاب فيما قد تم استيعابه من المناهج الدراسية التي قاموا بدراستها على مدار الفصل الدراسي، وهو ما يجعل الطلاب يحاولون الزيادة من تركيزهم واستيعابهم للمناهج الدراسية، وهم ما يثبت المعلومات لدى الطلاب ويزيد من مهارتهم.

ويستعد طلاب المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع لإجراء اختبار القدرات الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية حيث ستقام اختبارات القدرات في المواد الأساسية لكل طالب، وذلك من أجل تحديد مستوى كل طالب في المقررات الدراسية التي قام الطالب بدراستها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وذلك بهدف معرفة نقاط الضعف لدى الطلاب في التحصيل الدراسي، وقياس مدى استيعاب وفهم الطلاب.

الاختبارات المركزية 1443

وتساعد الاختبارات المركزية الطلاب على تحسين المهارات المعرفية لديهم بالإضافة إلى إنها تزيد من معدلات التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، كما أن درجات الاختبارات المركزية لاتؤثر عى نتائج الطلاب في نهاية الفصول الدراسية، مما يعزز من قدرة الطالب على الاستفادة لأقصى درجة بما يقوم بدراسته على مدار العام الدراسي.

وقد عاد الطلاب في كافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية (الابتدائية، والمتوسطة، والصف الأول الثانوي) من جديد من أجل البحث عن رابط منصة اختبار التابعة لوزارة التعليم من أجل الدخول إلى المنصة من خلال حساب الطالب الخاص به، ومن ثم البدء في اختبارات تعزيز المهارات، والتي أطلقتها الوزارة من أجل الوقوف على مستوى الطلاب في المواد الدراسية الأساسية.

وقد زادت عمليات البحث عن منصة اختبار ekhtibar التي أطلقتها وزارة التعليم من أجل أن يتمكن كافة الطلاب من أداء اختبارات تعزيز المهارات المركزية، والتي أطلقتها الوزارة بداية من هذا العام الدراسي 1443 بهدف تعزيز مهارات التعلم لدى الطلاب في عدد من المواد الأساسية، وقياس قدرتهم في تحصيل ماتعلموه خلال عامهم الدراسي.

ولاتزال عمليات البحث عن منصة اختبار التعليمية التابعة لوزارة التعليم قائمة، حيث يقوم العديد من الطلاب في كافة المراحل الدراسية بالدخول إلى منصة اختبار من أجل الاطلاع على اختبارات تعزيز المهارات التي أعلنت عنها الوزارة بداية من هذا العام الدراسي 1443، بالإضافة إلى أنه يتم عرض النتائج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال هذه المنصة.

يرجى العلم أنه في حال ظهور رسالة من قبل موقع منصة اختبار الالكترونية تفيد بأنه قد تعذر الدخول إلى الموقع ويرجى زيارته في وقت لاحق، فإنه يجب الانتظار وزيارة الموقع في وقت لاحق، حيث أنه لن يتمكن الطالب من الدخول إلى نظام اختبار من أجل أداء الاختبارات المركزية التي يرغب بأدائها من خلال المنصة، ويمكنه أن يقوم بذلك من خلال منصة مدرستي، أو الانتظار حتى عمل موقع منصة اختبار بشكل طبيعي.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أطلقت نظام الاختبارات الالكترونية بهدف اختبار الطلاب في المواد الدراسية الأساسية مثل: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم وتأتي هذه الاختبارات في إطار جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى معرفة مستوى الطلاب في المراحل التعليمية بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة اختبار من خلال منصة مدرستي الالكترونية

وتوفر منصة مدرستي الالكترنية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية الطلاب لأداء الاختبارات المركزية التي أعلنت عنها الوزارة في مختلف المراحل الدراسية لكافة طلاب المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل قياس مستوى الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي، وهو ما يعكس مدى فهم واستيعاب الطلاب، ويظهر نتيجته أمام المعلمين للطلاب.

ويحاول العديد من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام معرفة كيفية الدخول إلى بوابة نظام الاختبار، وطريقة التسجيل فيها، حيث يمكن للطالب الدخول إلى منصة اختبار تعزيز المهارات من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية، وذلك عن طريق تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب عبر منصة مدرستي، وإليكم طريقة الدخول إلى منصة اختبار.

الدخول إلى منصة مدرستي بحساب الطالب، ثم القيام بتسجيل الدخول.

بحساب الطالب، ثم القيام بتسجيل الدخول. الضعط على أيقونة الاختبارات التي تظهر لكم بعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

يقوم الطالب باختبار اختبارات مركزية.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة اختبار من خلال حساب مايكروسوفت

ويمكن للطلاب في المملكة العربية السعودية الدخول إلى منصة اختبار الالكترونية من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بطالب على منصة مدرستي، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول منصة اختبار عبر زيارة رابط منصة اختبار على الانترنت وعنوانه: ekhtibar.moe.gov.sa ومن ثم يقوم الطالب بكتابة حسابه الخاص به في مايكروسوفت، ثم الدخول إلى منصة اختبار، وإكمال الاختبارات التي يتطلبها منه النظام.

طريقة حل الاختبار عبر منصة اختبار

وبعد أن يتم تسجيل الدخول إلى المنصة يتم ظهور لوحة المعلومات، والتي بها معلومات للطالب مثل الصورة الخاصة به، واسم الطالب، واسم المدرسة، واسم المستخدم، وكود الطالب، بالإضافة إلى ظهور تابة للاختبارات النشطة أسفل لوحة المعلومات بها الاختبارات النشطة، وموعد غلقها، وإليكم طريقة أداء الاختبار عبر منصة اختبار الالكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.