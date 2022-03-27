وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أضاف خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو فى افتتاح حفل تضامنى مع أوكرانيا فى أوركسترا برلين الفيلهارمونية، اليوم الأحد، أن العقوبات ستؤدى لا محالة إلى قلاقل وخسائر "بالنسبة لنا".
كذلك، أوضح أن بلاده "ستواجه أياماً أكثر صعوبة، ويجب علينا أن نكون مستعدين لتحملها، إذا لم يكن تضامننا مجرد وعود جوفاء، وإذا تم أخذه على محمل الجد".
وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن هذه الأيام ستغير العالم "وتغيرنا نحن أيضًا ربما بشكل أسرع مما كنا نعتقد".
كما تابع: "الحقيقة الكاملة هى أننا بصدد مواجهة الكثير من المشقات"، مشيراً إلى أنه رغم كل الجهود الدبلوماسية الراهنة من أجل إنهاء الحرب، فإن الشيء الثابت هو أن "تضامننا ودعمنا وصمودنا وكذلك استعدادنا لمواجهة قيود سيكون مطلوبا لفترة طويلة".
يشار إلى أن ألمانيا تعتمد بشكل رئيسى على مصادر الطاقة الروسية، وأى عقوبات تطال هذا القطاع ستؤثر بشكل كبير على أسعارها وتوافرها.
وأعلنت ألمانيا، أمس الجمعة، خفض الاعتماد على النفط الروسى اعتبارا من يونيو المقبل. كما أعلنت عن توقف الاعتماد على الفحم الروسى بحلول الخريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الألمانى: أيام صعبة قادمة بسبب الحرب فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.