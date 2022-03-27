الرئيس الألمانى: أيام صعبة قادمة بسبب الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الألمانى فرانك - فالتر شتاينماير، مواطنيه من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسى على أوكرانيا، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لن يقتصر تأثيرها على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على الشركات الألمانية.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أضاف خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو فى افتتاح حفل تضامنى مع أوكرانيا فى أوركسترا برلين الفيلهارمونية، اليوم الأحد، أن العقوبات ستؤدى لا محالة إلى قلاقل وخسائر "بالنسبة لنا".

كذلك، أوضح أن بلاده "ستواجه أياماً أكثر صعوبة، ويجب علينا أن نكون مستعدين لتحملها، إذا لم يكن تضامننا مجرد وعود جوفاء، وإذا تم أخذه على محمل الجد".

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن هذه الأيام ستغير العالم "وتغيرنا نحن أيضًا ربما بشكل أسرع مما كنا نعتقد".

كما تابع: "الحقيقة الكاملة هى أننا بصدد مواجهة الكثير من المشقات"، مشيراً إلى أنه رغم كل الجهود الدبلوماسية الراهنة من أجل إنهاء الحرب، فإن الشيء الثابت هو أن "تضامننا ودعمنا وصمودنا وكذلك استعدادنا لمواجهة قيود سيكون مطلوبا لفترة طويلة".

يشار إلى أن ألمانيا تعتمد بشكل رئيسى على مصادر الطاقة الروسية، وأى عقوبات تطال هذا القطاع ستؤثر بشكل كبير على أسعارها وتوافرها.

وأعلنت ألمانيا، أمس الجمعة، خفض الاعتماد على النفط الروسى اعتبارا من يونيو المقبل. كما أعلنت عن توقف الاعتماد على الفحم الروسى بحلول الخريف.