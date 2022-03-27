اشتية: المحليات بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بفلسطين

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعيًا الدول الصديقة لإزالة العراقيل التى تضعها إسرائيل أمام حق المواطنين فى مدينة القدس فى ممارسة حقهم فى اختيار ممثليهم.





وقال "اشتية" - فى بيان صحفى - إن نجاح الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية والعدالة، مُبديًا رضاه عن سير العملية الانتخابية وترحيبه بنتائجها التى أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم. كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن أمله بإجراء الانتخابات فى قطاع غزة لتمكين المواطنين هناك من ممارسة حقهم الديموقراطى فى اختيار ممثليهم فى المجالس المحلية. وقال "اشتية" إن إصرار الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات المحلية نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم فى اختيار ممثليهم بحرية.

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