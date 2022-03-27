محكمة مصرية تقضي في تهمة "سب" مرتضى منصور للخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأحد، ببراءة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكان الخطيب قد رفع دعوى ضد منصور، متهما إياه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 2021، ذكرت أن مرتضى منصور، سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب، عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

يشار إلى أن هناك عدة دعاوي قضائية لاتزال منظورة أمام القضاء، أقامها محمود الخطيب متهما مرتضى منصور بالسب والقذف.