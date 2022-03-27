قطر ترفع اسم الأردن من قائمة الدول الحمراء للسفر

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، عن تحديث قائمة الدول الحمراء ضمن سياسة السفر والعودة الى دولة قطر وذلك على اساس مستوى مخاطر فيروس "كوفيد-19".

وذكر البيان الصادر اليوم الأربعاء أنه بموجب التحديث الجديد، تم رفع الأردن من القائمة الحمراء، فيما تم الإبقاء على مصر إلى جانب بنغلاديش، الهند، نيبال، باكستان، الفلبين، وسريلانكا.

وذكرت وزارة الصحة القطرية ان القائمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم السبت المقبل.

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