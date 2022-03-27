رابط اختبار مهاراتي للابتدائي والمتوسط 1443 تسجيل الدخول للاختبارات ekhtibar.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت عن رابط اختبار مهاراتي للابتدائي والمتوسط حتى تستطيع أن تقيم مستوى جميع الطلاب، وذلك سوف يكون إلكترونيا من خلال رابط منصة اختبار الإلكترونية الخاص بوزارة التعليم للطلاب المستثناة من الحضور، وحضوريًا خلال اليوم الدراسي لبقية الطلاب، ويبدأ من الحصة الثانية ويستمر من اليوم الأحد حتى الخميس القادم.

وأيضًا التعليم والاختبارات لا زالت ترتبط بمنصة مدرستي الإلكترونية، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، حيث أن التعليم الإلكتروني سوف يخفف الزحام في المدارس، كما أنه يوفر الكثير من الوقت بالنسبة للطلاب والمعلمين ويقلل الإصابة بفيروس كورنا، وقد أكدت الوزارة أن الاختبارات المهارية سوف تكون لجميع المناطق في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح من خلال موقع ثقفني فيما يلي موعد الاختبارات من خلال رابط منصة اختبار الإلكترونية بالتفاصيل.

رابط اختبار مهاراتي للابتدائي والمتوسط

أكدت مصادر من وزارة التعليم السعودية عن بدء اختبارات المهارات اليوم الأحد 27 مارس 2022 للفصل الدراسي الثالث سوف تكون في جميع المدارس داخل المملكة العربية السعودية للبنين والبنات، وتشمل المرحلة الابتدائية الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، حيث تعلن وزارة التعليم السعودية، وتستمر حتى الخميس.

كما أن اختبارات القدرات للإناث كانت ن يوم الإثنين الموافق 21 من شهر يناير لعام 2022، بينما يأتي اختبار تسجيل القدرات للذكور يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر فبراير لعام 2022 بعد ذلك يأتي الاختبار على رابط منصة اختبار في شهر رمضان، وتستمر الاختبارات لمدة 90 دقيقة تبدأ من بداية دخول الطلاب على منصة اختبار حتي نهاية الوقت، وهذا منذ الحصة الثانية وقد نبهت وزارة التعليم علي تأكيد المدارس على ضرورة حضور الطلاب إلكترونيا على منصة اختبار الإلكترونية.

رابط اختبار مهاراتي

يتم أداء الاختبارات لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، ويمكن للمتغيب بأي عذر أن يدخل على الرابط خلال 24 ساعة ليتم الاختبار، ولذلك يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة كيفية تسجيل الدخول إلى منصة اختبار الإلكترونية، والتسجيل فيها لكي يثبت حضوره في هذه الاختبارات ويكون تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية