الإجازات المطولة الترم الثالث 1443 وفقًا للتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة السعودية عن الإجازات المطولة الترم الثالث، كما أبانت بأن هناك إجازة بشكل رسمي وهي إجازة مدتها يوم واحد وهو يوم الأحد الموافق 27 من شهر مارس لعام 2022، حيث أن سبب تعطيل الدراسة في جدة، انطلاق سباق الفورمولا الذي يعتبر من أهم السباقات التي تكون في المملكة العربية السعودية ليعود الطلاب إلى الدراسة بعد ذلك في يوم الاثنين 28 من شهر مارس لعام 2022.

حيث أن هذا السباق سوف يقام من يوم 24 من شهر مارس لعام 2022 إلى يوم 27 مارس لعام 2022، ويشارك به العديد من السيارات المتنوعة لكثير من رجال الأعمال والمشاركين في سباق في الفورمولا، سنتعرف من خلال موقع ثقفني تفصيل تلك الإجازة التي أعلنتها وزارة التعليم في المملكة السعودية.

الإجازات المطولة الترم الثالث 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي بعد القيام بتعديلات، وأضافه أجازات إليه حيث تكون مواعيد الفصل الدراسي الثالث حسب التوقيت الدراسي على النحو التالي

بدأ الفصل الدراسي الثالث من جميع الطلاب في 20 من شهر مارس لعام 2022 الموافق 17 من شهر شعبان 1443.

بدء إجازة عيد الفطر في 25 من شهر أبريل لعام 2022 الموافق 24 من شهر رمضان 1443.

بعد ذلك يعود الطلاب إلى الإجارة بعد عيد الفطر في ثمانية من شهر مايو لعام 2022 الموافق 7 من شهر شوال .

إجازة نهاية الأسبوع المطولة 25 من شهر مايو لعام 2022 تباع الموافق 24 من شهر شوال 1443

إجازة نهاية أسبوع طويلة ثانية 15 من شهر يونيو عام 2022 الموافق 16 من شهر ذو القعدة 1443.

أجازة نهاية العام أو الإجارة الصيفية واحد من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022.

سبب تعطيل الدراسة في جدة

يعتبر احتفال المملكة بسباق فورمولا من أهم الفعاليات هو من الأحداث الأكثر شهرة خلال الفترة الحالية، حيث أن وزارة التعليم أعلنت عن إجازة رسمية في جميع المدارس والجامعات داخل المملكة بسبب انطلاق هذه المسابقة والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل راكب سيارة فورمولا واعلن عن تجربته المتميزة في هذا السباق لقيادة السيارة، وسوف يتم نقل هذا السباق على كافة القنوات السعودية التليفزيونية .