ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات العراقية

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث حالات من التوتر والقلق لازالت تشغل عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب وذلك بعد ان تم الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي على شكل نستعرضه ونتابعه الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خلال الفترة المقبلة انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال فتح ابواب تسجيل طلبات القبول الموازي ، على ان تنتهي وزارة التربية والبحث العلمي العراقية من عمليات اعلان نتائج الطلاب بعد التأكيد على ان طلبات المتقدمين على القبول الموازي قد تم إعمال مراجعتها واعلان نتيجة طلبات نتائج القبول الموازي بعد التأكيد على ان أعداد المقبولين على القبول الموازي قد وصل الى 22 طالب وطالبة على مستوى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب سواء فى كلية الطب او الهندسة او الصيدلة او غيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطالب

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون امامكم النتائج معلنة على الفور

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها

شروط القبول الموازي في العراق