HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني pdf جميع الأقسام من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني pdf جميع الأقسام نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل إلى حد كبير وملحوظ من أجل الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك موقع نتائجنا وغيرها من المواقع لمهام إجراء الكشف والاستعلام عن تلك النتائج بصورة وبشكل الكترونية

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها أون لاين بالاسم الرباعي والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أكدت المصادر المسؤولة والرسمية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من عمليات رفعها بعد التأكيد على ان أعداد المقبولين على القبول الموازي هذا العام قد وصل الى 22 الف طالب وطالبة، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر طرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية على النحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور بالحصول عليها اون لاين

شروط القبول الموازي في العراق