موعد فتح تسجيل الصف الأول الابتدائي و شروط التسجيل بنظام نور 1444

موعد فتح تسجيل الصف الأول الابتدائي و شروط التسجيل في نظام نور 1444 يعد التقديم على الصف الأول الابتدائي من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور حيث تزداد محركات البحث في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية من قبل أولياء الأمور لمعرفه رابط وخطوات التسجيل لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي نظام نور وقد أعلنت وزارة التعليم السعودي تسجيل الطلاب سوف يكون بشكل إلكتروني عبر منصة نور التعليمية دون الذهاب إلى المدارس للتقديم وتسجيل الطلاب كما نوهت الوزارة علي ضرورة توافر عدد من الشروط في الطفل المتقدم ومن أهمها أن يكون عمر الطفل 5 سنوات و 9 اشهر و إذا لم يتوافر فيه هذا الشرط من العمر يجب تقديم أثبات مقدرته على تنمية المهارات التعليمية وأيضا تقديم أثبات إتمامه الروضة لعامين متتاليين ولا بد من توقيع الكشف الطبي على الطالب.

موعد فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي 1444

قد سبق وتم التسجيل المرحلة الأولي والثانية في 24 يناير.

وأيضا سبق التسجيل للمرحلة الثالثة فكان موعد التسجيل يوم 26 فبراير.

فمن المقرر أن يبدأ التسجيل بالمرحلة الرابعة يوم 27 مارس بالمقابل يوم 24 من شهر شعبان.

أما بالنسبة للمرحلة الخامسة يبدأ التسجيل من يوم 17 أبريل.

وموعد المرحلة السادسة يأتي من يوم 21 أبريل الموافق 29 من شهر رمضان.

على أن يتم التسجيل للمرحلة السابعة ويفتح باب التسجيل يوم 26 مايو الموافق 4 من شهر شوال.

وتأتي المرحلة الأخيرة وتكون بدايتها في يوم 15 من شهر أغسطس.

شروط القبول للتسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444

قد وضعت شروط وزارة التعليم السعودي ويجب الالتزام بها عند التقديم وهي:

ألا يقل عمر الطالب المتقدم للفصل الأول الابتدائي عن 5 أعوام و9 شهور. في حالة عدم تخطي هذا العمر بالنسبة للطالب المذكور فعليه تقديم شهادة خاصة برياض الأطفال. كما يجب أن يخضع الطالب للفحص الطبي ويجب أن يكون هذا الفحص كاملا من أجل التأكد من عدم إصابته بأي مرض.

كيفية التسجيل للصف الأول الابتدائي بنظام نور

لكي تتم خطوات التسجيل بشكل صحيح يجب الدخول إلى الموقع الخاص بنظام نور الإلكتروني.

في حالة إذا كان الطفل مسجلا من قبل على موقع نور قم مباشرة بإدخال الاسم وكلمه المرور.

عليك اختيار تسجيل طفل جديد في القائمة الخاصة بطلاب التسجيل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وعليك تحديد صلة القرابة بالنسبة للطالب.

كما يجب إدخال كافة المعلومات التي تخص ولي أمر الطالب من رقم الهوية أو رقم الإقامة تكون سريعة المفعول.

وبعد قم بملء كافة بيانات الطالب بدقة شديدة رقم الهوية أو رقم الإقامة الجنسية للطالب والأم تاريخ الميلاد اسم الطالب كاملا باللغة العربية.

سوف يتطلب منك بيانات اخرى تخص السكن وبيانات المدرسة التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

قم برفع كافة المستندات المطلوبة بطريقة صحيحة.