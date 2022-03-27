كندا تعترف: تكلفة الصراع مع روسيا باهظة للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف راى - فى تصريحات لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية - إن زيادة الإنفاق الدفاعى والتكاليف الأخرى ستكون شيئا يحتاج الكنديون لمواجهته وسط المخاطر العالمية المستمرة فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.
وقال "أعتقد أن هذا أمر حتمى بالنظر إلى طبيعة بعض الأزمات التى نواجهها فى جميع أنحاء العالم، وهذا شيء علينا مواجهته ككنديين". وفى الأسبوع الماضى، صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لعزل روسيا.
حصل الاقتراح غير الملزم على دعم من ثلاثة أرباع الأعضاء، بينما أيد خمسة فقط روسيا. ووصف راى قرار الصين بالامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت لدعم روسيا بأنه "مهم"، وقال إن تأمين وقف إطلاق النار أمر حيوى.
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