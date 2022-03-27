استطلاع يكشف نسبة الأوكرانيين "الراغبين بالقتال"

أبدى نحو نصف الأوكرانيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، استعدادهم للمشاركة بشكل مباشر في القتال ضد روسيا، وفق استطلاع أجراه عدد من الباحثين الأوروبيين.

وتصل النسبة في صفوف الرجال إلى نحو 70 بالمئة، بينما تناهز 30 بالمئة لدى النساء، وفق استطلاع الرأي الذي نشره معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) بدعم من شركة "إنفو سيبيانس" المحلية لاستطلاعات الرأي.

وتجاوزت العيّنة التمثيلية في الاستطلاع ألف أوكراني، اعتُبر أن سنّهم يخولهم المشاركة في المقاومة، وقد أجري الاستفتاء رغم العوائق التي تفرضها الحرب.

ووُجهت الأسئلة خلال الأسبوع الثالث من النزاع (9-12 مارس)، وأجاب المشاركون (رجال ونساء بنسب متساوية) عبر الإنترنت عن مواقفهم تجاه 4 خيارات للمقاومة.

وقال 49 بالمئة من المستطلَعين أنه "من المحتمل للغاية أو من المرجح أو من المحتمل إلى حد ما" أن يشاركوا في "مساعدة المقاومة من خلال الانخراط في قتال عسكري مباشر على أرض مفتوحة ضد القوات الروسية أو الموالية لروسيا"، وفق معهد "بريو".

وأعرب ثلاثة أرباع المشاركين (75 بالمئة) عن استعدادهم للتطوع "لمساعدة ضحايا الحرب مثل الجرحى من المدنيين والجنود"، فيما أكد 80 بالمئة استعدادهم "لمساعدة المقاومة عبر تقديم دعم غير عسكري للقوات الأوكرانية (طعام، معلومات، ذخيرة، وغيرها)"، بحسب معهد أوسلو لأبحاث السلام.

واعتبر المعهد النرويجي في تحليله لنتائج الاستطلاع السبت أن "اندفاع الشعب الأوكراني لمحاربة الغزاة استثنائي".

وأوضح الاستطلاع أن الدافع للمقاومة يزداد لدى المستجوبين المتضررين بشكل مباشر من الهجمات الروسية.

في وقت إجراء الاستطلاع، قال واحد من كل خمسة مشاركين إنهم تعرضوا لهجوم مباشر من القوات الروسية أو تلك الموالية لروسيا، وكانت هذه المجموعة الأكثر استعدادا للانضمام إلى المقاومة.

وقال الباحث المشارك في الدراسة هنريك بارتوسيفيسيوس إن "التصميم الذي يحارب به الأوكرانيون يتزايد مع الهجمات الموجهة ضدهم".