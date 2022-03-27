في تركيا.. تحديد موعد المفاوضات الروسية-الأوكرانية المقبلة

يلتقي وفدان روسي وأوكراني، اعتبارا من الاثنين، في تركيا، في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن المفاوض الأوكراني، دافيد أراخاميا، الأحد.
كذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار إلى يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكتب دافيد أراخاميا على صفحته على فيسبوك: "خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 مارس".
وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس.
ومنذ حين، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن "عملية التفاوض بالغة الصعوبة"، نافيا التوصل إلى أي "تفاهم" مع موسكو، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وأوكرانيا توافقتا على 4 نقاط في المفاوضات من أصل 6.
وأورد كوليبا: "ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الأربع التي أشار إليها رئيس تركيا"، لكنه أشاد بـ"الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها أنقرة لوضع حد للحرب.
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