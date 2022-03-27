إعرف الآن… متوفر طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي 1443 تبرمج للطلاب والطالبات المرحلة الثانية

مسابقة مدرستي تبرمج 1443، لا يزال التسجيل متاحا للطلاب ولطالبات تعليم ينبع للمرحلة الثانية، حيث أقبل عشرات الآلاف من الطلبة على التسجيل في المسابقة منذ بدء إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اتاحة التسجيل للطلاب، وتأتي هذه المسابقة في إطار التعاون ما بين وزارة التعليم السعودية وشركة مايكروسوفت وشركة أبل، حيث سارع الكثير من طلبة تعليم ينبع للتسجيل في هذه المسابقة، وقد أتاحت الوزارة التسجيل لكلا الجنسين من الطلاب والطالبات، ويبحث الكثير من الطلاب الراغبين في التسجيل عن الرابط الخاص بالتسجيل، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم طريقة وخطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج.

مسابقة مدرستي تبرمج 1443

قالت وزارة التعليم السعودية، أنها قد عملت من خلال إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج على تحقيق العديد من الأهداف، ومن أبرز الأهداف التي ذكرتها الوزارة هو أنها تعمل على زيادة ثقافة الطلبة في استخدام برامج وبرمجيات الكمبيوتبر، كما تساعد كافة المشاركين والمعلمين والمعلمات على زيادة وتطوير المهارة الخاصة بهم، وذلك وفقا للتقنيات الجديدة للعام 2022، كما تساهم من خلال المسابقة على زيادة قدرات الطلاب وتطوير قدراتهم من أجل ربطها بالمجتمع التعليمي، ومن خلال البرمجة تعمل الوزارة أيضا على إدراج ودمج الطلاب في المسابقات المحلية والعالمية ليكونوا قادرين على المنافسة وتحقيق ذاتهم بالإضافة إلى عمل مصادر تعليم مفتوحة.

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443 المرحلة الثانية

بعد الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج 1443، سارع عدد كبير من الطلاب والطالبات للبحث عن كيفية التسجيل والتقديم للمسابقة، حيث يرغب العديد من الطلبة في التسجيل في هذه المسابقة المميزة، وقد وفرت الوزارة امكانية التسجيل الإلكتروني في مدرستي تبرمج، وأتاحت لكافة الطلاب امكانية التسجيل، ونحن بدورنا نوفر لكم جميع الخطوات المطلوبة واللازمة للتسجيل، كل ما عليكم هو اتباع الشرح الذي نستعرضه لكم خطوة بخطوة، مع أهمية كتابة البيانات الخاصة بكم بشكل صحيح ودقيق.

أولا يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى منصة العودة للمدارس، قثم يتم التعرف على طريقة التسجيل ومراحل التقديم.

ثانيا، يقوم الطالب بعد ذلك بالانتقال إلى موقع ماين كرافت الإصدار التعليمي.

ثالثا، تقوم باختيار البرنامج وقم بتثبيته.

رابعا، من خلال قائمة ابدأ قم بالدخول إلى مانكرفت.

خامسا، أدخل بيانات الدخول إلى مايكروسوفت للدخول لمنصة مدرستي.

سادسا، استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك على مدرستي للطالب أو المعلم.

أخيرا اختر اللعب من خلال hour of code .

شهادات مسابقة مدرستي تبرمج

يحصل المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج على عدد من الشهادات المتنوعة، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم بأنها ستوقم بمنحة الطلبة شهادات من خلال البرامج الني حصلوا عليها، حيث يحصل المشاركين على شهادة مدرب مركزي معتمد في ساعة برمجة، شهادة مدرب مقيم في ساعة برمجة بالمدرسة، شهادة تدريب ذاتي من قبل شركة مايكروسوفت Microsoft، شهادة ساعة برمجة، وتعد هذه المسابقة هي الأضخم على مستوى العالم العربي والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية على مستوى كافة البلاد.