نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام المدارس في رمضان 2022 وفقًا لقرارات وزارة التعليم السعودية الأخيرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة دوام المدارس في رمضان 2022 هو سؤال شائع بين الطلاب، حيث أنه قد انتشر مؤخرًا الكثير من الأقاويل والتساؤل حول مصير الدراسة خلال شهر رمضان لكافة المراحل الدراسية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية حيث تم اعتماد الدراسة حضوري خلال شهر رمضان، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالدراسة خلال هذا الشهر.
دوام المدارس في رمضان 2022
أعلنت وزارة التعليم السعودي أن الدراسة في شهر رمضان حضوري لجميع الطلاب من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، إلى جانب إعلانها عن إلغاء الطابور وأيضًا الفسحة خلال هذا الشهر، وقررت دوام المدارس سيكون ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا وتركت هذا الأمر لتحديد مديري المدارس وجاء التحديد على النحو التالي:
- أن بداية الحصة الأولى الساعة التاسعة في كل من الرياض والباحة.
- يبدأ اليوم الدراسي في تمام الساعة العاشرة في كل من حفر الباطن، وبيشة، والقنفذة، ورجال ألمع، والليث، والقويعية، وظهران الجنوب.
- أن مدة الحصة تم تقليلها لكي تُصبح 35 دقيقة بدلاً من 45 إلى جانب إلغاء الطابور والفسحة في شهر رمضان.
هل ستلغى الدراسة خلال رمضان 2022
تعددت الأقاويل حول امكانية الغاء الدراسة أثناء شهر رمضان، ويكون بدلًا عنها العمل بالنظام الإلكتروني، إلا أنه لا يوجد أي دلائل واضحة تعمل على تأكيد صحة هذا الكلام، وما هي إلا عبارة عن بعضًا من الإشاعات المغرضة، وجاء هذا مع النفي الذي قد أصدرته وزارة التعليم، وأكدت على استمرارية الدراسة ووضعت الساعات التي سيتم الدراسة فيها، حيث أنها قد قللت عدد الساعات خلال هذا الشهر، وبعضًا من الإجراءات التي سوف يتم فورًا العمل بها مع قدوم شهر رمضان.
ساعات الدراسة في رمضان
كشفت وزارة التعليم السعودي ساعات الدراسة الساعات الخاصة بالدراسة لكل مرحلة في المملكة العربية السعودية، فهي أعلنت عن تقليل عدد الساعات وجاءت تلك المواعيد على النحو التالي:
- نظرًا لظروف الشهر الكريم فقد تعين على أطفال الرياض، والمرحلة الابتدائي الدراسة لمدة قدرها ثلاث ساعات فقط.
- بينما سيكون عدد الساعات الخاص بالمراحل الأخرى من الثانوية والمتوسطة هو 4 ساعات على عكس الأيام العادية وجاء تلك القرار تخفيفًا على الطلاب.
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