الأمم المتحدة: فرار 3.8 مليون شخص من أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، موضحة أن انخفاض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 مارس.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 3 ملايين و821 ألفاً و49 شخصاً فروا من أوكرانيا بحلول الأحد، أي بزيادة 48 ألفاً و450 شخصاً عن أرقام السبت.

وأشارت إلى أنه منذ 22 مارس، انخفض عدد الفارين من المعارك وظروف الحياة الصعبة في أوكرانيا بوضوح إلى ما دون 100 ألف شخص يوميا، وحتى إلى أقل من 50 ألف في الأيام الأخيرة.

ويعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص بشكل إجمالي، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة.

فيما وجد آخرون ملاذاً في مكان آخر داخل أوكرانيا، حيث تقدر الأمم المتحدة أن نحو 6.5 ملايين نزحوا في الداخل، ونحو 90% من الفارين هم نساء وأطفال.

وقبل الهجوم الروسي، كان يعيش في أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، والمناطق الانفصالية الموالية لموسكو في شرق أوكرانيا.