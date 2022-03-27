روسيا: تسليم 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس

سلمت وزارة الطوارئ الروسية، أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا وإقليم دونباس، وتشمل الشحنة مواد غذائية وأدوية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم تسليم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها الإجمالي أكثر من 350 طنا بواسطة قافلة تضم 37 شاحنة من مركزي الإنقاذ دونسكوي ونوجينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية" ـ مشيرة إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية ومواد طبية وأدوية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق قافلة مساعدات إنسانية إلى قرى في محيط مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا تشمل عدة أطنان من المواد الأولية من ماء وغذاء ودواء للمدنيين ويجري إيصالها إليهم بحماية من القوات الروسية.. وقدمت روسيا منذ بداية المهمة الإنسانية، أكثر من 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

في سياق آخر، أعلن رئيس إقليم "لوجانسك" ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد إجراء استفتاء فى المستقبل القريب على انضمام الجمهورية إلى روسيا.

وقال باسيتشنيك فى تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم"، إن "شعب لوجانسك تعرض لمعاناة شديدة على مدى السنوات الثماني الماضية بسبب قصف القوميين والحصار المفروض على المنطقة من قبل كييف".

وأشار إلى أنه لا أحد يدعم الجمهورية غير روسيا، مضيفا أن غالبية سكان لوجانسك يأملون أن تصبح الجمهورية جزءا من روسيا.