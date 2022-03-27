شنغهاى تبدأ إغلاقا تدريجيا بسبب كورونا.. غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت حكومة مدينة شنغهاى إنها ستطلق إغلاقًا تدريجيًا يوم الاثنين للحد من تفشى "Covid-19" الذى ضرب الصين بأكبر عدد من الحالات منذ الأيام الأولى للوباء.

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