عاجل- جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا (الموعد)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف، غدًا الإثنين، بحسب ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز".
وأشار كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكى، قبل يومين، إلى عدم إحراز أى تقدم يذكر فى تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من موسكو.
وأوضح ميدينسكى أنه "لا يشارك الوفد الأوكرانى تفاؤله" عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس فى الحوار مع موسكو.
وأضاف أنه "ليس هناك أى تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية التى يصر عليها الجانب الروسى".
وقال: "نصر على إبرام اتفاقية متكاملة تقضى بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها، بسلسلة نقاط ذات أهمية حيوية بالنسبة لروسيا".
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