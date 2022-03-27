الصحة العالمية: نقص الإمدادات هو سبب تفشى الأمراض فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأكدت المنظمة - فى بيان أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الأحد- افتقار 70% من المرافق الصحية فى اليمن إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحى. ولفتت إلى تضافر الجهود مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحى والنظافة الصحية فى 45 مرفق طبى. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث قد دشن فى وقت سابق المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوى بمديرية الغيضة فى محافظة المهرة اليمنية، وذلك فى إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمنى.

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