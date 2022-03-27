الأردن يعلن إحباط محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكرى وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية".

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى فرار المهربين"، مشيرا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم العثور على 1،021،851 حبة كبتاجون و35 كف حشيش وعدد من الأسلحة والذخيرة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية "تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أى محاولات تسلل أو تهريب".