الأمم المتحدة تكشف حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحد إن 1119 مدنيا لقوا حتفهم حتى الآن، وأصيب 1790 منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.
وقالت الأمم المتحدة في بيان شمل الفترة ما بين بدء الحرب في 24 فبراير ومنتصف ليل 26 مارس إنه كان من بين القتلى نحو 15 فتاة و32 صبيا، بالإضافة إلى 52 طفلا.
وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية للضحايا أعلى بكثير نتيجة لعدم وصول التقارير من بعض المناطق التي يدور فيها قتال عنيف، في حين أنه ما زال من الضروري التأكد من تقارير كثيرة.
وقالت الأمم المتحدة إن معظم المدنيين الذين تم تسجيلهم كانوا ضحايا أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الفوهات والهجمات الصاروخية والجوية.
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